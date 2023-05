Dania przekaże kolejną pomoc Ukrainie i zaoferuje batalion NATO do obrony państw bałtyckich

Poulsen o długoterminowej obecności w krajach bałtyckich

Batalion ma liczyć od 700 do 1200 żołnierzy i ma być rozmieszczony na Łotwie od czterech do sześciu miesięcy w ciągu roku. W pozostałe miesiące wojska te pozostaną w Danii, gotowe do przerzutu do krajów bałtyckich w przypadku kryzysu.