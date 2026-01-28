Burza po symbolicznym geście. Ambasada reaguje

Trump o sojusznikach w Afganistanie: pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu Źródło: Fox News, TVN24

Niewielkie flagi z nazwiskami 44 poległych duńskich żołnierzy zostały pierwotnie wetknięte przez duńskich weteranów w donice, pełniące funkcję zapory przed ewentualnym atakiem terrorystycznym. Akcję przeprowadzono w ramach protestu po wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że wojska NATO podczas misji w Afganistanie "trzymały się trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu".

Flagi zostały wyjęte z donic i zabrane przez strażnika przed ambasadą. Skrytykowała to burmistrzyni Kopenhagi Line Barfod, oskarżając dyplomatów USA o brak szacunku. Polityczka wezwała do przywrócenia flag na miejsce i zauważyła, że choć donice należą do ambasady, to znajdowały się na terenie publicznym.

Przed ambasadę USA wróciły duńskie flagi na cześć żołnierzy poległych w Afganistanie Źródło: PAP/EPA/EMIL NICOLAI HELMS

Przewodniczący Duńskiego Stowarzyszenia Weteranów Carsten Rasmussen wezwał ambasadę USA do przeproszenia za usunięcie flag, które określił jako "piękną" i "godną" odpowiedź na słowa Trumpa o sojusznikach.

Druga instalacja z flagami przed amerykańską ambasadą. Pierwsza została usunięta Źródło: PAP/EPA/EMIL NICOLAI HELMS

Po tej krytyce ambasada USA podkreśliła, że "gdyby znany był cel demonstracji, flagi nie zostałyby usunięte". "Darzymy najgłębszym szacunkiem duńskich weteranów i poświęcenie duńskich żołnierzy dla naszego wspólnego bezpieczeństwa" - przekazano w oświadczeniu dla mediów.

W Afganistanie zginęło 44 duńskich żołnierzy.

