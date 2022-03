Duński parlament chce wzmocnić obronność kraju. Premier zapowiedziała już referendum

1 czerwca Duńczycy pójdą do urn. W niedzielę premier Mette Frederiksen zapowiedziała referendum. Obywatele mają zdecydować, czy chcą włączenia kraju do wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia jest obecna sytuacja w Europie. - Inwazja Rosji na wolny i demokratyczny kraj skłoniła pięć partii w parlamencie do działań na rzecz wzmocnienia obronności. Chcemy włączenia Danii do wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej - oznajmiła socjaldemokratyczna szefowa rządu, prezentując porozumienie z opozycyjną prawicą.

Ponadto rząd i opozycja ustaliły, że do 2033 roku wydatki Danii na obronność wzrosną do 2 procent PKB (dziś stanowią 1,5 proc.), a kraj uniezależni się od rosyjskiego gazu.

Po 30 latach zmienią zdanie?

Dania, mimo że jest w Unii Europejskiej, to nie uczestniczy ani nie finansuje operacji wojskowych UE. Nie wyśle też żołnierzy do państw członkowskich gdyby doszło do wybuchu konfliktu. A to dlatego, że z 1992 roku Dania odrzuciła w referendum traktat z Maastricht i wynegocjowała z Brukselą wyłączenie z części wspólnej polityki obronnej oraz zagranicznej.