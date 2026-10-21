Świat Duńska policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji

Norresundby, Dania Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dwie osoby zostały aresztowane w związku ze sprawą dotyczącą szpiegostwa - poinformował duński portal Nyheder. Mężczyźni są oskarżeni o to, że w poniedziałek, wraz z kilkoma innymi osobami, dotychczas niezidentyfikowanymi, fotografowali siedzibę firmy My Defence, mieszczącą się przy ulicy w Norresundby.

Przytoczony w komunikacie szef wydziału śledczego lokalnej policji Sune Myrup sprawę określił jako "poważną". Śledztwo prowadzone jest we współpracy z duńskimi służbami bezpieczeństwa.

Siedziba My Defence w Norresundby Źródło zdjęcia: Google

Prokuratura, cytowana przez telewizję TV2, uważa, że zdjęcia, przesłane przez zatrzymanych za pośrednictwem komunikatora Telegram, były przeznaczone dla rosyjskich służb wywiadowczych.

Firma MyDefence zajmuje się produkcją sprzętu do wykrywania dronów, jest obecna również w Ukrainie.

Dania celem rosyjskich ataków hybrydowych i sabotażowych

Pod koniec września minister obrony Danii Jeppe Brus oraz szef duńskiego wywiadu wojskowego FE Thomas Ahrenkiel ostrzegli, że należy spodziewać się poważnych ataków hybrydowych i innych incydentów ze strony Rosji. Wówczas zaapelowano o czujność, zwłaszcza do firm zbrojeniowych.

Natomiast na początku września szef kontrwywiadu PET Emil Graesholm poinformował w wywiadzie dla gazety "Berlingske", że służby wykryły plany i przygotowania do rosyjskich działań sabotażowych na terenie kraju. Ich celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej, powiązane z pomocą wojskową dla Ukrainy.