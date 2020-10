Zabójca dziennikarki próbował uciec z więzienia

Duńska policja poinformowała we wtorek na Twitterze, że zatrzymała mężczyznę tuż pod Kopenhagą po tym, jak uciekł on z więzienia. Początkowo policja nie identyfikowała złapanego, lecz później potwierdziła jego tożsamość.

Zabójstwo w łodzi podwodnej

Szwedzka dziennikarka, która miała doświadczenie w realizacji materiałów dziennikarskich w Syrii, Sri Lance i na Haiti, weszła na pokład łodzi Madsena, aby zrealizować o nim reportaż. Był on wówczas znany jako zdolny wynalazca i wizjoner, który chciał wystrzelić się w kosmos. Aby zrealizować ten cel, rywalizował z dawnymi współpracownikami, z którymi rozstał się w nieprzyjemnych okolicznościach. Dopiero po morderstwie dziennikarki wyszło na jaw, że Madsen przejawiał cechy psychopatyczne oraz narcystyczne.

Duńczyk w sądzie nie przyznał się do zabójstwa Szwedki Kim Wall, a jedynie do rozczłonkowania ciała dziennikarki i wyrzucenia jego części za burtę. Sąd uznał, że jest on winien zarówno morderstwa, zbezczeszczenia zwłok oraz przestępstwa na tle seksualnym. W jego komputerze znaleziono materiały pornograficzne z przemocą.