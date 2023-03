Parlament Danii zniósł wolne w Wielki Dzień Modlitwy, aby sfinansować nakłady na wojsko

czytaj dalej

Pod Larisą w środkowej Grecji zderzyły się dwa pociągi: pasażerski i towarowy. Dwa wagony stanęły w ogniu. Co najmniej 36 osób zginęło, a 85 zostało rannych - poinformowała agencja AP, powołując się na służby. Wciąż nie jest pewne, czy to wszystkie ofiary katastrofy. Pociągiem pasażerskim jadącym z Aten do Salonik podróżowało około 350 osób. Policja zatrzymała trzy osoby. Agencja Reutera poinformowała, że minister transportu złożył rezygnację.