Niemiecki okręt w stolicy. Reakcja na naloty dronów

Jak podkreśliło w komunikacie duńskie ministerstwo obrony, niemiecka fregata FSG Hamburg, która wpłynęła w niedzielę do Kopenhagi, bierze udział w operacji NATO Baltic Sentry (Bałtycka Straż), a obecność okrętu w Kopenhadze ma związek zapewnieniem bezpieczeństwa mającego się odbyć w środę w duńskiej stolicy szczytu Unii Europejskiej.
Drony nad Danią
Dania od tygodnia jest celem niezidentyfikowanych dronów, które zakłócają ruch samolotów na lotniskach cywilnych, a także przelatują nad obiektami wojskowymi. Duńska premierka Mette Frederiksen powtarzające się incydenty nazwała "atakami hybrydowymi".
Pomoc siłom zbrojnym Danii we zwalczaniu dronów zaoferowały również władze Szwecji oraz Ukrainy. Rząd w Sztokholmie wypożyczy systemy antydronowe, a rząd w Kijowie wyśle ekspertów. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen oznajmił, że jest "wzruszony" w związku z ofertą Ukrainy, kraju walczącego z rosyjską agresją.
Duński resort obrony w niedzielę na platformie X potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów, że na międzynarodowym lotnisku Kastrup w Kopenhadze zainstalowano radar mający wykrywać drony.
W niedzielę duńskie ministerstwo transportu poinformowało o wprowadzeniu w całym kraju zakazu lotów cywilnych dronów. Ma on obowiązywać od poniedziałku do piątku.
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock