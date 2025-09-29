Niemiecki okręt w stolicy. Reakcja na naloty dronów

Drony nad lotniskiem w Aalborgu w Danii Źródło: TVN24

Jak podkreśliło w komunikacie duńskie ministerstwo obrony, niemiecka fregata FSG Hamburg, która wpłynęła w niedzielę do Kopenhagi, bierze udział w operacji NATO Baltic Sentry (Bałtycka Straż), a obecność okrętu w Kopenhadze ma związek zapewnieniem bezpieczeństwa mającego się odbyć w środę w duńskiej stolicy szczytu Unii Europejskiej.

Drony nad Danią

Dania od tygodnia jest celem niezidentyfikowanych dronów, które zakłócają ruch samolotów na lotniskach cywilnych, a także przelatują nad obiektami wojskowymi. Duńska premierka Mette Frederiksen powtarzające się incydenty nazwała "atakami hybrydowymi".

Pomoc siłom zbrojnym Danii we zwalczaniu dronów zaoferowały również władze Szwecji oraz Ukrainy. Rząd w Sztokholmie wypożyczy systemy antydronowe, a rząd w Kijowie wyśle ekspertów. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen oznajmił, że jest "wzruszony" w związku z ofertą Ukrainy, kraju walczącego z rosyjską agresją.

Duński resort obrony w niedzielę na platformie X potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów, że na międzynarodowym lotnisku Kastrup w Kopenhadze zainstalowano radar mający wykrywać drony.

Myndigheder og leverandører arbejder døgnet rundt for at hjælpe med at styrke dronebekæmpelse i Danmark. Bl.a. har Weibel stillet en XENTA-M5 radar op ved Københavns lufthavn – én blandt mange teknologier, som danske og udenlandske leverandører leverer med op mod EU-topmødet. pic.twitter.com/EenRPBoOKh — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) September 28, 2025 Rozwiń

W niedzielę duńskie ministerstwo transportu poinformowało o wprowadzeniu w całym kraju zakazu lotów cywilnych dronów. Ma on obowiązywać od poniedziałku do piątku.

