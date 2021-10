"Usiadł obok mnie i pod stołem chwycił za udo". Była premier Danii oskarża byłego prezydenta Francji

Była premier Danii Helle Thorning-Schmidt przekazała, że były prezydent Francji, zmarły w 2020 roku Valery Giscard d'Estaing, miał złapać ją za udo w czasie obiadu we francuskiej ambasadzie w Kopenhadze. Miało do tego dojść przed niemal 20 laty. "Postrzegałam to zachowanie jako niestosowne. Cała sytuacja bardzo mnie rozwścieczyła" - napisała w swych wspomnieniach, których fragment przytoczyło France24.