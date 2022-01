Szef duńskiego wywiadu zatrzymany. Chodzi o wyciek ściśle tajnych informacji

W grudniu za ujawnianie ściśle tajnych informacji zatrzymano czwórkę byłych i obecnych pracowników dwóch duńskich agencji wywiadu - pisze Reuters. Troje z nich zwolniono, ale są nadal przedmiotem toczącego się śledztwa. Zatrzymany pozostał Findsen, o czym dopiero w poniedziałek mogły poinformować media, gdy zgodził się na to sąd. Nie jest jasne, jak długo Lars Findsen pozostanie w areszcie - uzupełnia agencja Reutera. Jak dodaje, prokuratura odmówiła komentarza w tej sprawie.

Jak podał publiczny nadawca DR, cytując anonimowe źródła, sprawa dotyczy wycieku tajnych informacji do duńskich mediów. Agencja Reutera przypomniała, że w 2020 roku DR ujawnił, że wywiad wojskowy Danii udostępnił amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) poufne informacje, co – jak zaznaczyła agencja – oznaczało, iż Amerykanie mieli dostęp do prywatnych danych obywateli Danii. W ubiegłym roku duńskie media obiegły też inne informacje oparte na tajnych informacjach.