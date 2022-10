Królowa Małgorzata II odebrała wnukom tytuły książęce, teraz przeprasza

Królowa Danii, która w zeszłym tygodniu odebrała czworgu ze swoich wnucząt tytuły książęce, przeprosiła za to, że nie doceniła możliwej reakcji rodziny. Małgorzata II nie cofnęła jednak decyzji, którą określiła jako "zgodną z duchem czasu". "Traktuję to jako konieczne zabezpieczenie monarchii na przyszłość" - napisała w nowym oświadczeniu.

Przeprosiny od królowej Danii

"Dojrzewałam do tej decyzji od dłuższego czasu. Zasiadając od 50 lat na tronie, naturalnym jest spoglądanie w przeszłość, ale i w przyszłość. Moim obowiązkiem i pragnieniem jako królowej jest zapewnienie, by monarchia zawsze kształtowała się z duchem czasu. Niekiedy oznacza to, że trzeba podejmować trudne decyzje i zawsze ciężko będzie znaleźć na nie odpowiedni moment. Posiadanie tytułu królewskiego wiąże się z szeregiem obowiązków, które w przyszłości będą spoczywały na mniejszej liczbie członków rodziny królewskiej. Traktuję to jako konieczne zabezpieczenie monarchii na przyszłość" - napisała królowa we wczorajszym oświadczeniu.