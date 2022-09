Królowa Danii odebrała swoim wnukom książęce tytuły. "Jesteśmy zdezorientowani, zasmuceni, w szoku"

"Swoją decyzją Jej Wysokość chce stworzyć możliwości dla czwórki wnucząt, aby w znacznie większym stopniu byli w stanie kształtować swoje własne życie, nie będąc ograniczonymi przez specjalne względy i zobowiązania, które implikuje formalna przynależność do Rodziny Królewskiej jako instytucji" - wskazano.

Podobną decyzję podjął król Szwecji

"Decyzja królowej jest w zgodzie z podobnymi zmianami, podejmowanymi przez inne rodziny królewskie w ostatnich latach" - wskazano w oświadczeniu. W 2019 roku król Szwecji Karol XVI Gustaw pozbawił pięcioro z siedmiorga swoich wnucząt przynależności do dworu królewskiego, tym samym zwalniając ich z oficjalnych obowiązków i z możliwości otrzymywania apanaży. Dzieci zachowały jednak tytuły książęce i miejsce w kolejce do tronu. Formalnie stały się osobami prywatnymi, co dało im wolność np. w wyborze szkoły lub pracy. Nie mogą jednak używać tytułów królewskich ani przekazywać ich w przyszłości swoim małżonkom.