Poznali się w barze, zostanie królową. Kim jest Maria, żona księcia Fryderyka

Myślę, że można powiedzieć, że to współczesna bajka - mówiła księżna Maria o swoim związku z duńskim księciem Fryderykiem. Dwadzieścia lat temu ślubem Australijki Mary Donaldson i następcy tronu żył cały świat. Teraz media przypominają, jak przyszła królowa Danii podbiła serce księcia, a potem Duńczyków.

PAP/EPA/Keld Navntoft DENMARK OUT

Królowa Małgorzata II PAP/EPA/Keld Navntoft DENMARK OUT

Z imprezy w barze na królewskie salony

Mary Donaldson urodziła się w 1972 roku na Tasmanii jako najmłodsze z czworga dzieci Henrietty i Johna Dalgleisha Donaldsonów. Rodzice pochodzili ze Szkocji : matka pracowała w biurze prorektora Uniwersytetu Tasmańskiego, a ojciec był profesorem matematyki. Po ukończeniu studiów z zakresu handlu i prawa na Uniwersytecie Tasmańskim Mary pracowała w kilku agencjach reklamowych, między innymi w Melbourne, Edynburgu i Sydney. W 2000 roku rozpoczęła pracę w branży nieruchomości, "na krótko przed tym, jak jej życie wywróciło się do góry nogami" - przypomniał w poniedziałek portal ABC News.

W jednym z wywiadów obecna księżna wyznała, że nie miała wtedy pojęcia, kim jest Fryderyk. - Pół godziny później ktoś podszedł do mnie i zapytał: czy ty wiesz, kim są ci ludzie? - opowiadała.

Między parą szybko rozkwitło uczucie. W ciągu następnego roku książę wracał do Australii, by potajemnie spotykać się z Mary Donaldson. Związek nie został jednak długo utrzymany w tajemnicy. Duńskie czasopismo "Billed Bladet" już w 2001 roku donosiło o "sekretnej australijskiej dziewczynie" Fryderyka i "być może przyszłej księżniczce".

Jak Australijka podbiła serca Duńczyków

W grudniu 2001 roku Mary przeprowadziła się do Danii. Niespełna dwa lata później Australijka i duński książę ogłosili zaręczyny. Jednym z priorytetów Donaldson stało się opanowanie języka duńskiego. Według "Sydney Morning Herald" sama królowa Małgorzata miała poradzić przyszłej synowej, by nauczyła się tego "niezwykle trudnego języka". Kilka miesięcy intensywnej nauki przyniosło rezultaty.

- Jedną z rzeczy, którą zrobiła bardzo szybko i bardzo dobrze, była nauka duńskiego. Niemalże natychmiast mówiła po duńsku i podbiła serca Duńczyków - ocenił dziennikarz Kristian Ring-Hansen Holt, cytowany przez ABC News. Po jednym z wywiadów z księżną "Financial Times" wskazał, że "opanowała swój przybrany język i zdarza jej się używać duńskich słów, by wyrazić siebie".

Ślub pary w 2004 roku był szeroko komentowany na całym świecie, a na kopenhaskich ulicach pojawiły się tysiące osób pragnących zobaczyć parę "jak z bajki". Takiej metafory użyła sama księżna w wywiadzie dla duńskiej gazety "Politiken": - Myślę, że można powiedzieć, że to współczesna bajka - stwierdziła na krótko przed ślubem.

Australijka na duńskim tronie

Książęca para ma czwórkę dzieci: Chrystiana, Izabelę, Wincentego i Józefinę. Maria i Fryderyk są postrzegani jako raczej nowoczesna para. To "miłośnicy muzyki pop, sztuki współczesnej i sportu" - mówi historyk Sebastian Olden-Jorgensen, cytowany przez portal news.com.au. Swoim dzieciom starali się zapewnić jak najbardziej normalne wychowanie, wysyłali je w większości przypadków do państwowych szkół. Najstarszy syn, Chrystian, który teraz zostanie następcą tronu, był pierwszym członkiem duńskiej rodziny królewskiej, który poszedł do przedszkola.