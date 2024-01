Wstrzymują zagraniczne adopcje. W tle doniesienia o handlu dziećmi

Władze Danii oraz Norwegii wstrzymały we wtorek adopcje z zagranicy. Powodem decyzji są medialne doniesienia o przypadkach fałszowania dokumentów oraz handlu dziećmi. W Szwecji prowadzone jest dochodzenie mające ustalić, czy w kraju nie doszło do podobnych nieprawidłowości.

Władze Danii wycofały we wtorek zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa w adopcjach międzynarodowych przez jedyną zajmującą się tym w kraju organizację Danish International Adoption (DIA). Tego samego dnia władze Norwegii poinformowały o wstrzymaniu adopcji z Filipin , Tajlandii i Tajwanu . Powodem decyzji obu rządów są doniesienia mediów o przypadkach fałszowania aktów urodzenia oraz kupowania dzieci.

"Największy kryzys adopcyjny ostatniej dekady" w Danii

Na stronie duńskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Mieszkalnictwa obecną sytuację określono mianem "najpoważniejszego kryzysu adopcyjnego ostatniej dekady". - Gdy pomagamy dziecku założyć nową rodzinę na drugim końcu globu, musimy mieć pewność, że adopcja zostanie przeprowadzona prawidłowo w stosunku do biologicznych rodziców - podkreśliła ministra Pernille Rosenkrantz-Theil. Hege Nilssen, szefowa norweskiego Urzędu ds. Dzieci, Młodzieży i Rodzin, dodała, że "adopcja musi być bezpieczna, zdrowa i leżeć w najlepszym interesie dziecka".

Przypadki kupowania dzieci z Madagaskaru

Do tej pory koordynowaniem zagranicznych adopcji w Danii zajmowała się pozarządowa organizacja Danish International Adoption (DIA). Pośredniczyła ona w procesach adopcyjnych z Filipin, Indii, Tajwanu, Tajlandii oraz Czech. Współpracowała również z agencjami partnerskimi w Korei Południowej, Kolumbii i innych państwach. W przeszłości prowadziła też działalność w RPA oraz na Madagaskarze. W ostatnich latach do Danii sprowadzała od 20 do 40 dzieci rocznie. Utrata przez DIA rządowego zezwolenia na pośrednictwo w adopcjach z zagranicy nastąpiła w konsekwencji ujawnienia przez duńskiego nadawcę publicznego DR przypadków kupowania dzieci z Madagaskaru. Cofnięcie jej zezwolenia oznacza w praktyce, iż obecnie w kraju nie jest możliwe zaadoptowanie dziecka z zagranicy.