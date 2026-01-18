Logo strona główna
Świat

"Ameryko, odczep się od nas". Protesty w Danii i na Grenlandii

Protest przeciw postawie USA w sprawie Grenlandii. Kopenhaga, 17 stycznia
Protesty w Danii i Grenlandii przeciwko roszczeniom USA wobec wyspy
Źródło: Reuters
Kilka tysięcy mieszkańców grenlandzkiej stolicy Nuuk pomaszerowało w sobotę przed konsulat USA. Protestują przeciwko amerykańskim roszczeniom wobec Grenlandii. Demonstracje odbyły się także w kilku miastach Danii, między innymi w Kopenhadze.

Grenlandczycy odśpiewali swój hymn, nieśli flagi Grenlandii, a także zagrali na tradycyjnych bębnach. Wielu niosło własnoręcznie wykonane banery z napisem: "Nie jesteśmy na sprzedaż" czy "Ameryko odczep się od nas". Można było dostrzec karykatury przedstawiające prezydenta USA Donalda Trumpa.

W manifestacji wziął udział również premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen, który przemówił do tłumu.

pc

Według relacji grenlandzkiego nadawcy publicznego KNR, pochód miał długość kilkuset metrów i przypominał ubiegłoroczną manifestację w tej samej sprawie, uznaną za jedną z największych w historii Grenlandii. Nuuk ma zaledwie ponad 19 tysięcy mieszkańców.

W sobotę podobne manifestacje odbywały się również w innych miastach na Grenlandii.

Protesty także w Danii

Tego samego dnia w stolicy Danii Kopenhadze wczesnym popołudniem tysiące osób wyraziło sprzeciw dla zapowiedzi prezydenta Trumpa o konieczności przejęcia wyspy. Tłum zapełnił duży plac przed Ratuszem, a następnie przeszedł przed ambasadę USA. W tym samym dniu demonstracje odbyły się również w innych duńskich miastach - Aarhus, Aalborgu i Odense.

Protest przeciw postawie USA w sprawie Grenlandii. Kopenhaga, 17 stycznia
Protest przeciw postawie USA w sprawie Grenlandii. Kopenhaga, 17 stycznia
Źródło: PAP/EPA/Emil Nicolai Helms

Trump wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, a z początkiem roku zaostrzył swoją retorykę. W ostatnim czasie spekulował, że jeśli USA nie przejmą kontroli nad Grenlandią, zrobią to Chiny albo Rosja.

Groźby Trumpa

Prezydent USA zapowiedział nałożenie 10-proc. ceł na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię, które weszłyby w życie od 1 lutego. Stawka celna miałaby wzrosnąć do 25 proc. od czerwca i obowiązywać do czasu, aż Stany Zjednoczone uzyskają zgodę na - jak to określił Trump - "całkowity zakup Grenlandii".

"Przez wiele lat dotowaliśmy Danię i wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz inne, nie licząc im ceł ani nie pobierając żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz, po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła - stawką jest pokój na świecie!" - zaznaczył amerykański prezydent. Czytaj więcej na ten temat.

Grenlandia

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Emil Nicolai Helms

GrenlandiaUSADonald TrumpDania
