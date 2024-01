Dania ma nowego króla. Fryderyk X przejął tron po swojej matce

Duńska premier Mette Frederiksen ogłosiła w niedzielę królem Danii 55-letniego Fryderyka X. Objął on tron po abdykacji jego matki - 83-letniej królowej Małgorzaty II.

Dania ma nowego króla - to Fryderyk X PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Dania ma nowego króla - to Fryderyk X PAP/EPA/BO AMSTRUP

Dania ma nowego króla - to Fryderyk X PAP/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Do stolicy Danii mimo skromnych uroczystości w porównaniu do zmiany na brytyjskim tronie (6 maja 2023 r.) przybyło tysiące Duńczyków oraz turystów z zagranicy. Hotele są obłożone niemal w 100 procentach, a państwowe koleje uruchomiły do Kopenhagi dodatkowe połączenia.