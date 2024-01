Co się dzieje z księciem Joachimem, bratem przyszłego króla Danii? "Doszło do kryzysu"

Książę koronny Fryderyk w niedzielę obejmie tron Danii jako król Fryderyk X. Wśród pytań, które pojawiły się po ogłoszeniu abdykacji przez Małgorzatę II, jest to, czy jej młodszy syn Joachim weźmie udział w niedzielnej uroczystości. W październiku 2022 roku królowa nieoczekiwanie pozbawiła jego dzieci tytułów książęcych, co wywołało kryzys w rodzinnych relacjach.

Dzieci księcia Joachima pozbawione tytułów książęcych

Oficjalnie powodem pozbawienia książęcych tytułów czwórki wnucząt była wola monarchini, by dzieci jej młodszego syna "były w stanie kształtować swoje własne życie, nie będąc ograniczonymi przez specjalne względy i zobowiązania, które implikuje formalna przynależność do Rodziny Królewskiej jako instytucji".

Książę Nikolai, najstarszy wnuk Małgorzaty II, nie krył dezorientacji, kiedy dowiedział się, że został pozbawiony książęcego tytułu. Jednak 24-latek, który pozostaje siódmym w kolejce do duńskiego tronu, już od kilku lat skupiał się nie na obowiązkach związanych z przynależnością do rodziny królewskiej , ale na karierze modela. Dla niej porzucił służbę wojskową.

Kryzys w rodzinie królewskiej

Decyzja królowej doprowadziła do kryzysu w rodzinie. Książę Joachim stwierdził w rozmowie z "Ekstra Bladet": - Wszyscy jesteśmy bardzo smutni. To nigdy nie jest zabawne, gdy widzisz, jak twoje dzieci są tak źle traktowane. One same znajdują się w sytuacji, której nie rozumieją.