Była monarchini jest w szpitalu. Jaka jest diagnoza?

Szpital Rigshospitalet w Kopenhadze

W oświadczeniu przekazano, że u królowej zdiagnozowano dławicę piersiową, a pacjentka, choć zmęczona, jest w dobrym nastroju. Małgorzata II ma pozostać w szpitalu Rigshospitalet na obserwację oraz badania.

Dławica piersiowa to niedokrwienie serca, będące objawem choroby wieńcowej. Królowa była nałogową palaczką przez 66 lat do 2023 roku, wówczas podjęła decyzję o rezygnacji z papierosów przed operacją kręgosłupa, co zalecali jej lekarze.

Była królową przez 52 lata

Ciesząca się popularnością wśród Duńczyków królowa nieoczekiwanie ogłosiła abdykację 31 grudnia 2023 roku w przemówieniu noworocznym. Panowała 52 lata, od 14 stycznia 1972 do 14 stycznia 2024. Tego dnia na tronie Danii zasiadł jej syn jako Fryderyk X.

Małgorzata II decyzję tłumaczyła upływem czasu oraz obawami o zdrowie i sprawne wykonywanie obowiązków. Mimo tego jest wciąż aktywna, a pod koniec kwietnia uczestniczyła w Sztokholmie w obchodach 80. urodzin króla Szwecji Karola XVI Gustawa.

