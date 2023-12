Mieli przygotowywać atak terrorystyczny. Aresztowania w Danii, Holandii i Niemczech

Duńskie służby aresztowały trzy osoby, którym zarzuca się przygotowywanie ataku terrorystycznego. Do zatrzymań na tym tle doszło również w Holandii i Niemczech. Izraelska agencja wywiadowcza Mosad stwierdziła, że Duńczycy zdemaskowali "infrastrukturę Hamasu na europejskiej ziemi". - Od wielu lat widzimy, że w Danii mieszkają ludzie, którzy nie życzą nam dobrze - stwierdziła premier Mette Frederiksen.

Według Flemminga Drejera, szefa operacyjnego PET, sprawa dotyczy "siatki osób" w Danii i poza granicami, które zaplanowały atak terrorystyczny. Ujawniono jedynie, że chodzi o grupę przestępczą LFT (Loyal to familja). Zasłaniając się dobrem śledztwa, nie podano, kto lub co było celem planowanego ataku terrorystycznego lub jaki był jego motyw.

- Sprawa jest niezwykle poważna - powiedziała premier Danii Mette Frederiksen agencji prasowej Ritzau podczas spotkania z przywódcami UE w Brukseli. - To oczywiście - w odniesieniu do Izraela i Strefy Gazy - całkowicie niedopuszczalne, aby ktoś przenosił do duńskiego społeczeństwa konflikt odbywający się w innym miejscu na świecie - stwierdziła.