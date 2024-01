"Dzisiaj cała Dania płacze". Duńczycy w szoku po decyzji Małgorzaty II o abdykacji

Duńczycy w szoku

"Guardian" zauważa, że wielu Duńczyków w ostatni dzień roku zasiadło przed telewizorami, tak jak co roku, by wysłuchać orędzia królowej. I przytacza reakcje niektórych z nich. Jak opowiada w rozmowie z gazetą Martin Ebmark z miasta Billund, gdy wraz z żoną wzniósł toast za Małgorzatę II, monarchini w swoim przemówieniu wspomniała o "odpowiednim czasie". - Żona zwróciła się do mnie, pytając, 'ona tego nie zrobi, prawda?'. A potem to zrobiła - mówi Ebmark o momencie, w którym królowa ogłosiła swoją decyzję. - To był prawdziwy szok. Była tutaj od 1972 roku, odkąd się urodziłem. Opiekowała się nami tak długo. To było emocjonujące - dodał.