Dalajlama zaszczepiony. "Ten zastrzyk jest bardzo pomocny"

Żyjący na uchodźstwie w Indiach duchowy przywódca Tybetańczyków Dalajlama XIV otrzymał w sobotę pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Ten zastrzyk jest bardzo pomocny - powiedział i zachęcił innych do pójścia w jego ślady.

Jak podaje agencja Reutera, Dalajlama zapisał się na szczepienie, gdy tylko rozpoczęto program szczepień. Z uwagi na względy bezpieczeństwa do szpitala w mieście Dharamsala na północy Indii przywódca Tybetańczyków udał się z samego rana w sobotę. Podano mu szczepionkę Covishield, opracowaną wspólnie przez Uniwersytet Oksfordzki i AstraZenecę.

Dalajlama po zaszczepieniu zaapelował, by każdy, kto ma taką możliwość poszedł w jego ślady i zadbał o swoje zdrowie. - Ten zastrzyk jest bardzo pomocny, bardzo dobry. Zatem wszyscy pacjenci, którzy się do tego kwalifikują, także powinni go przyjąć - powiedział.