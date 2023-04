Dalajlama prosił dziecko, by "possało jego język". Tybetański polityk o wynikach "wstępnego śledztwa"

Nagranie, na którym widać, jak Dalajlama XIV całuje kilkuletniego chłopca w usta i prosi go, by "possał mu język", wywołało powszechne oburzenie. Na twitterowym koncie duchowego przywódcy Tybetu pojawił się wpis z przeprosinami. Teraz głos w obronie Dalajlamy XIV zabrał Penpa Tsering, szef tybetańskiego rządu na uchodźstwie. Mówi o wynikach "wstępnego śledztwa". Jak jednak podkreśla BBC, polityk nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojej tezy.

Do zdarzenia doszło pod koniec lutego w indyjskim stanie Himachal Pradesh, ale pokazujące je nagranie zaczęło krążyć w sieci dopiero na początku kwietnia. Jak widać na udostępnionym m.in. przez CNN filmie, Dalajlama chwycił za brodę i pocałował w usta kilkuletniego chłopca, który siedział na jego kolanach. W pewnym momencie tybetański duchowny pokazał dziecku język i poprosił, by go "possało".