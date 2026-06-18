Świat Czy Władimir Putin odpowiada za wojnę w Ukrainie? Pytanie i reakcja Donalda Trumpa Oprac. Adam Styczek |

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa podczas szczytu G7 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: YOAN VALAT/PAP/EPA

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Prezydent USA Donald Trump był pytany o wojnę w Ukrainie podczas spotkania z premierem Indii Narendrą Modim podczas szczytu G7 w Evian-sur-Bains we Francji. W odpowiedzi na pytanie, czy uważa Władimira Putina za "bardziej odpowiedzialnego za wojnę", odparł, że "nie chce tego komentować, bo próbuję to zakończyć i to tego nie ułatwia".

Donald Trump podczas szczytu G7 we Francji, 17.06.2026 Źródło zdjęcia: YOAN VALAT/PAP/EPA

Pytany o swoją wtorkową rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, powiedział, że była bardzo dobra, lecz dodał, że dobrą rozmowę odbył również z Putinem.

- Zakończyłem osiem wojen i szczerze mówiąc, myślałem, że ta będzie jedną z łatwiejszych, ale oni nie przepadają za sobą zbytnio i to znacznie utrudnia sprawę. Miałem jednak dwie dobre rozmowy z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem - zaznaczył.

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Amerykański przywódca stwierdził, że "przygląda się" przywróceniu sankcji na rosyjską ropę naftową. - Patrzymy, jak bardzo spada cena ropy. Myślę, że teraz spadła do 74-75 (dolarów za baryłkę). Więc spada, wkrótce osiągnie poziom sprzed czterech miesięcy - powiedział.

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