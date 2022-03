Atak Rosji na Ukrainę. Ile wiedzą Rosjanie po tygodniu inwazji? Relacja Andrzeja Zauchy

- Poza tym telewizje tak naprawdę zaczęły totalną propagandę i podają każdą informację na odwrót, czyli że to Ukraińcy, ukraińska armia ostrzeliwuje domy, osiedla cywilne, infrastrukturę cywilną, że to wszystko wina Ukraińców - takie informacje płyną z telewizji - relacjonował Zaucha.

Reporter "Faktów" TVN w Moskwie: władze są coraz bardziej nerwowe

Dodał, że "bardzo wielu Rosjan coraz bardziej zaniepokojonych tym, co się dzieje, zagląda do internetu, próbuje się przebić przez tę ścianę, którą władze ustawiają także w internecie".

- To było interesujące radio, dlatego że należało do Gazpromu, a więc formalnie do państwa, ale miało dużą swobodę i dziennikarze tego radia, jego redaktor naczelny, robili wszystko, żeby pokazać prawdziwą informację. Starali się pokazywać jedną i drugą stronę - mówił Zaucha.

Zaucha zaznaczył jednak, że "w takich komunikatorach, jak na przykład bardzo tutaj popularny Telegram ciągle można zobaczyć ukraińską stronę, to, co się dzieje naprawdę na Ukrainie". - Wydaje się, że to dociera do Rosjan - dodał.