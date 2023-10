Wybory 2023. Czy referendum jest ważne?

O godzinie 21:00 zakończyła się cisza wyborcza w związku z wyborami parlamentarnymi i referendum ogólnokrajowym. Z sondażu exit poll pracowni Ipsos wynika, że frekwencja w referendum wyniosła 40 procent. Jeśli potwierdzą to oficjalne wyniki, nie będzie ono wiążące.

15 października odbyły się wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowe. Wyniki badania exit poll przeprowadzanego przez pracownię Ipsos wskazują, że w wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 200 mandatów w Sejmie, a demokratyczna opozycja łącznie na 248 miejsc. Ipsos podał, że frekwencja w wyborach wyniosła 72,9 proc. Tymczasem w referendum - 40 proc. Taki odsetek głosujących, jeśli zostanie potwierdzony oficjalnym wynikiem, oznacza, że głosowanie w referendum nie jest wiążące. Do tego potrzebny był bowiem udział większej niż połowa liczby uprawnionych do głosowania.