Ponomariow: prostych rozwiązań niestety nie będzie w tym konflikcie

Pytany, czy ostrzał przygranicznych miejscowości i uderzenia ukraińskkimi dronami w rosyjskie obiekty oddalone od linii frontu przemawiają do Rosjan, odparł: - Może, ale nie do zwykłych ludzi. To przemawia do elit rosyjskich.