Czy papież odwiedzi Ukrainę? Franciszek rozmawiał z ambasadorem

- Czekamy na bardzo szybkie ogłoszenie wizyty papieża na Ukrainie. To bardzo ważne, aby Ojciec Święty przyjechał do naszego kraju przed oczekiwaną podróżą do Kazachstanu w połowie września po to, by mógł przed najważniejszymi przywódcami religijnymi ze świata przedstawić osobiste świadectwo, co zobaczył podczas wizyty na Ukrainie, jak dramatyczna jest sytuacja w naszym kraju po rosyjskiej inwazji - powiedział Jurasz we włoskiej telewizji publicznej RAI.