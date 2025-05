Czy nowy papież Leon XIV dogada się z Trumpem? Ważny kardynał zabrał głos

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost Źródło: Reuters

Papież Leon XIV "zbuduje mosty z przywódcą każdego kraju, także z prezydentem USA Donaldem Trumpem" - ocenił arcybiskup Nowego Jorku kardynał Timothy Dolan. Hierarcha w wywiadzie opisał, jakim człowiekiem jest nowy papież.

W rozmowie z włoską gazetą kardynał Dolan oznajmił: "Nie będzie lidera, którego papież Leon XIV będzie uznawał za mniej lub bardziej ważnego od innego. W najbliższych dniach zacznie spotykać się z szefami państw i reprezentantami całego świata z taką samą wolą dialogu".

Metropolita Nowego Jorku zaznaczył: "Leon XIV to człowiek głębokiej wiary, zakorzeniony w modlitwie i zdolny do słuchania. Nie dąży do władzy, ale do służby". Nawiązując do tego, że obecny papież spędził wiele lat na misji w Peru, dodał, że oznacza to także, że Robert Prevost jest "obywatelem świata".

Leon XIV "może być połączeniem Benedykta XVI i Franciszka" - ocenił kardynał Dolan. "Ma zapał misyjny i solidny umysł teologiczny; to piękne połączenie" - ocenił kardynał Dolan.

Donald Trump o papieżu: Nie mogę się doczekać

"Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV" - tak skomentował wybór Roberta Prevosta na papieża prezydent USA Donald Trump.

"Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem" - napisał na platformie Truth Social prezydent USA. Dodał, że spotkanie z nowym papieżem będzie bardzo "znaczącym momentem".

