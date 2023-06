Czy książę Harry straci wizę i będzie musiał wyjechać z USA? Ruszył proces

Przed sądem w Waszyngtonie rozpoczął się proces dotyczący amerykańskiej wizy księcia Harry'ego. Organizacja Heritage Foundation złożyła pozew, w którym domaga się ujawnienia do wiadomości publicznej wniosku księcia o wydanie dokumentu i chce w ten sposób sprawdzić, czy zawarto w nim informacje o zażywaniu narkotyków przez księcia.

We wtorek przed sądem w Waszyngtonie rozpoczął się proces dotyczący uzyskania przez księcia Harry'ego wizy na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Pozew w tej sprawie przeciwko Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) USA złożyła wpływowa amerykańska organizacja Heritage Foundation. Domaga się w nim ujawnienia do wiadomości publicznej wniosku księcia Harry'ego o wydanie wizy i chce w ten sposób sprawdzić, czy zawarto w nim informacje o zażywaniu narkotyków przez księcia. Syn króla Karola III w swojej autobiografii "Spare" pisze, że wielokrotnie stosował kokainę, marihuanę i grzybki halucynogenne.

Książę Harry przyznał się do zażywania narkotyków

Jak zauważa BBC, w formularzach wniosków o wydanie wiz do USA zawarte jest pytanie dotyczące stosowania narkotyków. Przyznanie się do zażywania tych substancji zarówno obecnie, jak i w przeszłości może teoretycznie wiązać się z odrzuceniem wniosku o wydanie wizy, choć ostateczna decyzja należy do urzędnika, który podejmuje ją w oparciu o szereg czynników - podkreśla portal.