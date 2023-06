Łukaszenka potwierdza doniesienia o Prigożynie

Jewgienij Prigożyn przebywa na Białorusi - podała we wtorek białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA, cytując Alaksandra Łukaszenkę. Wcześniej przewodniczący komisji do spraw wywiadu Senatu USA Mark Warner mówił w telewizji NBC News, że szef najemniczej formacji Grupa Wagnera może przebywać "w hotelu pozbawionym okiem" w Mińsku. Niezależny kanał Biełaruski Hajun informował tymczasem, że samolot Prigożyna wylądował w Maczuliszczy pod stolicą.

Wcześniej we wtorek szef komisji do spraw wywiadu Senatu USA Mark Warner oznajmił natomiast w telewizji NBC News, iż "właśnie dotarła do niego informacja, że Prigożyn rzeczywiście znajduje się w Mińsku". Jak dodał, szef Grupy Wagnera "może przebywać w hotelu pozbawionym okiem". Zdaniem Warnera może to być próba uniknięcia zamachu na jego osobę.