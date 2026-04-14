"25. poprawka!". Nawet zwolennicy Trumpa mówią o odsunięciu go od władzy

Donald Trump nie tylko zaczyna tracić poparcie swoich dotychczasowych fanatycznych zwolenników. Niektórzy z nich idą o krok dalej i zaczynają mówić o konieczności odsunięcia go od pełnienia obowiązków. Czy to w ogóle możliwe? Teoretycznie – tak. Ale…

Apele, by odsunąć Trumpa od władzy, zaczęły narastać wraz z nasileniem działań wojennych w Iranie. Prawdziwa fala ruszyła jednak po jego publicznych występach i wpisach w mediach społecznościowych, gdy zasygnalizował, że cofnie Iran do epoki kamienia łupanego oraz gdy zapowiedział, że jeśli nie będzie porozumienia ani odblokowania Cieśniny Ormuz, to siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zniszczą wszystkie mosty i elektrownie w Iranie. Nie bez znaczenia był też styl: "otwórzcie tę pie…ą cieśninę!" - pisał. A prawdziwe apogeum nastąpiło, gdy prezydent zapowiedział, że nastąpi koniec cywilizacji oraz że nie będzie ona miała nawet jak się odrodzić.

Wtedy pojawiły się wezwania do uruchomienia 25. poprawki do Konstytucji. Wśród nich głosy, które jeszcze niedawno były nie do pomyślenia. Zaapelowała o to między innymi Marjorie Taylor Greene - była już kongresmenka, której drogi z Trumpem rozeszły się po kilku miesiącach jego drugiej kadencji. Kim była wcześniej? Jego największą cheerleaderką w amerykańskim parlamencie i polityce. Jak chyba nikt popierała go, zachwycała się nim i utożsamiała z jego wizją Ameryki. Teraz jednak – jej zdaniem – tę wizję zdradził, m.in. wszczynając wojnę w Iranie. Na X napisała krótko: "25 POPRAWKA!!! Ani jedna bomba nie spadła na Amerykę. Nie możemy zabić całej cywilizacji. To jest zło i szaleństwo!".

25TH AMENDMENT!!!

Not a single bomb has dropped on America. We cannot kill an entire civilization.

This is evil and madness. pic.twitter.com/2mdogDRZN4 — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 7, 2026 Rozwiń

O to samo apelował Alex Jones - jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci prawicowej, populistycznej strony amerykańskiej sceny politycznej. Wyznawca teorii spiskowych, promotor kłamstw i oszczerca. Został skazany na zapłacenie prawie 1,5 miliarda dolarów odszkodowania krewnym dzieci zamordowanych podczas strzelaniny w szkole Sandy Hook; twierdził bowiem, że masakra była mistyfikacją. I nawet on niespokojnym głosem dziś pyta w swoim podcaście: "How do we 25th Amendment his ass?". To zgrabna i nieco niegrzeczna wersja pytania, które grzecznie po polsku brzmiałoby: "Jak pozbawić go władzy na mocy 25. poprawki"?

Po drugiej stronie sceny politycznej ton jest jeszcze ostrzejszy. Demokratyczny senator Chris Murphy pisze wprost: "Gdybym był członkiem rządu Trumpa, spędziłbym Wielkanoc wydzwaniając do konstytucjonalistów w sprawie 25. poprawki. To jest zupełnie, absolutnie szalone. Już zabił tysiące. Zabije kolejne".

Nawet, gdy udało się osiągnąć zawieszenie broni, takie postulaty nie ustały. "To oświadczenie niczego nie zmienia. Prezydent groził narodowi irańskiemu ludobójstwem i nadal posługuje się tą groźbą. (…) Niezależnie od tego, czy zrobi to jego rząd, czy Kongres, prezydent musi zostać usunięty z urzędu. Igramy na krawędzi przepaści"– pisze na X gwiazda demokratów, Alexandria Ocasio-Cortez.

Były szef Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach 2013-2017 w wywiadzie dla MS Now stwierdził wręcz, że uważa, że "25. poprawka została napisana z myślą o Donaldzie Trumpie".