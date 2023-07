Cztery rzeczy, które warto wiedzieć 3 lipca

1. Joe Biden przyleci do Europy

2. Pierwsze wyroki po zamieszkach we Francji

3. Film Tuska wywołał burzę

Donald Tusk zamieścił w niedzielny poranek na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej. - Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, ( Zjednoczone) Emiraty Arabskie , Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu - wymienia na nagraniu Tusk.

4. Strzelanina w USA

5. Iga Świątek krytykowana przez Rosjan

Już w momencie agresji wojsk rosyjskich i białoruskich, niemal półtora roku temu, Świątek bardzo otwarcie potępiała zbrojny atak. Swoją solidarność z Ukraińcami okazywała i okazuje wielokrotnie do teraz, czy to w trakcie meczów, czy podczas aktywności poza kortem.

Tuż przed startującym w poniedziałek Wimbledonem Iga ponownie uderzyła w kraj agresora i ogólny wpływ całej sytuacji, także na świat sportu. Wzywała media i organizatorów do zadawania tenisistom pytań o podłożu politycznym, dotyczących właśnie sytuacji na Ukrainie. "To dobrze, że Wimbledon prosi zawodników o przedstawienie swojego stanowiska i pyta ich, co myślą o sytuacji na Ukrainie, kogo popierają. Musimy zademonstrować właściwe wartości, co osobiście zamierzam zrobić. Biorąc pod uwagę zeszłoroczne wydarzenia, myślę, że to uczciwe" - cytowano wypowiedź zawodniczki z oficjalnej strony WTA.