Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Cztery lata wojny. Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?

|
Charków, Ukraina (19.11.2025)
Charków, Ukraina (19.11.2025)
Źródło: SERGEY KOZLOV/EPA/PAP
Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa już cztery lata. Podsumowujemy, jakie są dotychczasowe osiągnięcia na froncie i jakie są straty po obu stronach. Jaki efekt mają toczące się rozmowy pokojowe. I czy Ukraińcy są gotowi iść na ustępstwa?

24 lutego 2022 roku Rosja przypuściła atak zbrojny na Ukrainę. W tym dniu nad ranem rosyjskie rakiety balistyczne i manewrujące uderzyły w śpiące ukraińskie miasta. Celem wroga były obiekty strategiczne: lotniska wojskowe i cywilne, porty, punkty dowodzenia i magazyny, krytyczna infrastruktura.

W pierwszym dniu inwazji siły rosyjskie jednocześnie przypuściły ofensywę lądową z terytorium zaanektowanego Krymu, sojuszniczej Białorusi, a także z okupowanych obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy.

Do połowy marca 2022 roku pod okupacją znalazł się obwód chersoński na południu Ukrainy, a także części obwodów zaporoskiego i donieckiego. W tym czasie wojsko rosyjskie zbliżało się także do Kijowa, zajmując północno-zachodnie przedmieścia stolicy. W okrążeniu znalazły się również miasta Sumy i Czernihów, położone w pobliżu granic Rosji i Białorusi. Pod koniec marca Rosjanie zostali wyparci z tych terenów.

Agresja zbrojna Rosji trwa. Tak samo jak cierpienie Ukraińców.

Podsumujmy, jakie są dotychczasowe osiągnięcia sił rosyjskich i ukraińskich na froncie i jakie są straty po obydwu stronach? W jakim miejscu jest Ukraina? Jaki efekt mają toczące się rozmowy pokojowe? Jak bardzo Ukraińcy są zmęczeni wojną i czy są gotowi iść na ustępstwa?

Aktualnie czytasz: Cztery lata wojny. Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?
Źródło: Michał Czernek/PAP

Sytuacja na froncie

  • Warto zastrzec, że rzeczywistej sytuacji na froncie nie przedstawia ani strona rosyjska, ani ukraińska. Resort obrony w Moskwie raportuje o sukcesach, Kijów z kolei je podważa. Według ostatnich doniesień, siły ukraińskie odnoszą postępy na odcinku zaporoskim. Chodzi o działania taktyczne, w wyniku których Ukraińcom udało się zdobyć kontrolę nad szeregiem miejscowości w tak zwanej szarej strefie. Rzecznik Sił Obrony Południa Władysław Wołoszyn powiedział w poniedziałek agencji Ukrinform, że na granicy obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego ukraińskie jednostki szturmowe przeprowadziły działania kontratakujące i że w ramach tej operacji udało im się wyzwolić do 300 kilometrów kwadratowych terytorium. Według Kijowa Ukraińcy odzyskali też większość pozycji w Kupiańsku w obwodzie charkowskim.
Ukraińcy "oczyszczają teren" na kluczowym odcinku frontu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ukraińcy "oczyszczają teren" na kluczowym odcinku frontu

Tatiana Serwetnyk
  • Inaczej sytuacja przedstawia się w obwodzie donieckim - kluczowym z punktu widzenia rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, który dąży do tego, by zająć tamtejsze miejscowości opierające się agresji Rosji jeszcze z 2014 roku, kiedy wybuchł konflikt zbrojny w Donbasie. Na odcinku donieckim trwają ciężkie walki, a Rosjanie - według analizy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną - posuwają się w rejonie miast Konstantynówka i Drużkiwka. Konstantynówka pełni rolę ważnego węzła kolejowego i samochodowego dla sił obronnych na tym odcinku. Upadek tego miasta, nazywanego "południową bramą", może oznaczać jej otwarcie do łańcucha miast tworzących ostatni duży pas obronny Ukrainy w Donbasie. Jeśli chodzi o inne sukcesy Rosjan w Donbasie - zajęli oni miasta Toreck i Siwersk i kontrolują większą część Pokrowska.
Przedlacki: Konstantynówka to strategiczny cel Rosji
Źródło: TVN24

Straty

  • Ani strona rosyjska, ani ukraińska nie informują na bieżąco o własnych stratach w armii. Według danych sztabu generalnego w Kijowie od początku agresji zbrojnej armia rosyjska straciła ponad milion dwieście tysięcy żołnierzy. Liczba ta dotyczy zabitych i rannych. Kijowscy analitycy podkreślają, że tak dużych strat Rosja nie odnotowała w czasie inwazji ZSRR na Afganistan czy wojen czeczeńskich. Głównodowodzący armii ukraińskiej Ołeksandr Syrski oznajmił niedawno, że w styczniu tego roku Rosja zmobilizowała mniej wojskowych (około 22 tysięcy), niż straciła na froncie (31 tysięcy).
  • Moskwa po raz ostatni oficjalnie podała liczbę zabitych żołnierzy we wrześniu 2022 roku: 5937. Niezależne media, rosyjska sekcja BBC i portal Mediazona, opierając się na otwartych źródłach, opublikowały w grudniu zeszłego roku nazwiska 177 tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli w Ukrainie.
  • Jeśli chodzi o straty po stronie ukraińskiej - na początku lutego tego roku prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział francuskim dziennikarzom, że liczba ta sięgnęła 55 tysięcy żołnierzy.
Śladami ukraińskich obrońców
Obwód doniecki (styczeń 2026)
Obwód doniecki (styczeń 2026)
Źródło: OLEG MOVCHANIUK/EPA/PAP
Obwód doniecki (styczeń 2026)
Obwód doniecki (styczeń 2026)
Źródło: OLEG MOVCHANIUK/EPA/PAP
Ćwiczenia w obwodzie charkowskim (grudzień 2025)
Ćwiczenia w obwodzie charkowskim (grudzień 2025)
Źródło: SERGEY KOZLOV/EPA/PAP
Obwód zaporoski (sierpień 2025)
Obwód zaporoski (sierpień 2025)
Źródło: PAP/EPA
Wymiana jeńców wojennych (czerwiec 2025)
Wymiana jeńców wojennych (czerwiec 2025)
Źródło: PAP/EPA
Charków, Ukraina (listopad 2024)
Charków, Ukraina (listopad 2024)
Źródło: SERGEY KOZLOV/EPA/PAP
Czarnobyl, Ukraina (luty 2025)
Czarnobyl, Ukraina (luty 2025)
Źródło: SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP
Bachmut, Ukraina (kwiecień 2023)
Bachmut, Ukraina (kwiecień 2023)
Źródło: OLEG PETRASYUK/EPA/PAP
  • Według źródeł zachodnich, w tym amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, ukraińskie straty mogą sięgać od 100 do 140 tysięcy zabitych żołnierzy. Zełenski, pytany o różnicę w szacunkach, tłumaczył, że wynika ona z dużej liczby żołnierzy, którzy są oficjalnie uważani za zaginionych, a ich los wciąż pozostaje nieznany.

Straty wśród cywilów i zniszczenia

  • Zgodnie z szacunkami misji ONZ w Ukrainie od początku agresji zbrojnej zginęło co najmniej 15 tysięcy cywilów, a ponad 41 tysięcy zostało rannych. Eksperci w Kijowie wskazują jednak, że realne liczby mogą być znacznie wyższe, trudno jest bowiem policzyć ofiary wśród cywilów w rejonach, gdzie trwają intensywne walki. W 2025 roku w wyniku działań wojennych zginęło 2514 cywilów, a 12 tysięcy zostało rannych. Ze strony rządowej childrenofwar.gov.ua dowiadujemy się, że od lutego 2022 roku w wyniku ostrzałów zginęło 685 ukraińskich dzieci, a 2369 zostało rannych. Wojna to także zniszczenia. Celem wroga są nie tylko obiekty wojskowe, ale także cywilne, w tym infrastruktura energetyczna, elektrociepłownie oraz kolej. Najnowszej liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych nie znalazłam, ale sięga ona setek tysięcy. Zeszłoroczne dane mówią o 27 tysiącach zrujnowanych wieżowcach i ponad 200 tysiącach zniszczonych domach prywatnych.
Krajobraz po agresji
Kijów, Ukraina (24.05.2025)
Kijów, Ukraina (24.05.2025)
Źródło: SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP
Kijów, Ukraina (10.07.2025)
Kijów, Ukraina (10.07.2025)
Źródło: SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP
Charków, Ukraina (04.06.2025)
Charków, Ukraina (04.06.2025)
Źródło: SERGEY KOZLOV/EPA/PAP
Charków, Ukraina (01.10.2025)
Charków, Ukraina (01.10.2025)
Źródło: SERGEY KOZLOV/EPA/PAP
Charków, Ukraina (19.11.2025)
Charków, Ukraina (19.11.2025)
Źródło: SERGEY KOZLOV/EPA/PAP
Wyszogród pod Kijowem (30.11.2025)
Wyszogród pod Kijowem (30.11.2025)
Źródło: MAXYM MARUSENKO/EPA/PAP
Odessa, Ukraina (09.02.2026)
Odessa, Ukraina (09.02.2026)
Źródło: IGOR MASLOV/EPA/PAP
Zajęty przez Rosjan Mariupol (16.02.2026)
Zajęty przez Rosjan Mariupol (16.02.2026)
Źródło: EPA/PAP

Rozmowy utknęły w miejscu

  • Rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy wciąż trwają, ale trudno tu dostrzec jakikolwiek postęp. Kluczową kwestią pozostaje obszar, który chcą kontrolować Rosjanie. Władze na Kremlu domagają się wycofania ukraińskich żołnierzy z części obwodu donieckiego, który kontroluje Kijów (według różnych szacunków od 20 do 29 procent obszaru, całkowita powierzchnia obwodu donieckiego stanowi 26,5 tysięcy kilometrów kwadratowych). Utrata Donbasu - podkreślają analitycy w Kijowie - byłaby ogromnym kosztem politycznym dla władz w Kijowie. W jego obronie zginęły tysiące żołnierzy. Są tam miasta, których siły rosyjskie nie są w stanie zdobyć od dekady.
  • Zdaniem ukraińskiej sekcji BBC, Donbas ma propagandowe znaczenie dla Kremla. Rosjanie nie będą już w stanie zająć Kijowa. Chcą natomiast skupić się na regionie rosyjskojęzycznym na wschodzie Ukrainy. Zwycięstwo na wschodzie to może być minimum, jakiego potrzebuje Putin, aby zakończyć tak zwaną specjalną operację wojskową i uznać ją za sukces.
Aktualnie czytasz: Cztery lata wojny. Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?
Źródło: Maciej Zieliński/PAP
  • Obecne osiągnięcia terytorialne Rosjan w Ukrainie wyglądają następująco: agresor kontroluje łącznie około 20 procent terytorium sąsiedniego kraju, ale odsetek ten zawiera zaanektowany jeszcze w 2014 roku Krym (całkowita powierzchnia - 27 tysięcy kilometrów kwadratowych) i tereny w obwodach ługańskim (99 procent) i donieckim (według ukraińskich szacunków 71 procent). Po dokonaniu inwazji w 2022 roku siły rosyjskie jak dotąd kontrolują 73 procent obwodu zaporoskiego (powierzchnia całkowita - 27 tysięcy kilometrów kwadratowych), 69 procent obwodu chersońskiego (powierzchnia - 28 tys. km kw.), 1 procent obwodu sumskiego (23 tys. km kw.) i 4 procent obwodu charkowskiego (powierzchnia - 31 tys. km kw.). Według danych amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, od początku tego roku siły rosyjskie zajęły 572 kilometry kwadratowe powierzchni Ukrainy.

Ukraińcy są zmęczeni?

  • W połowie grudnia zeszłego roku Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii opublikował wyniki badań, według których prawie trzy czwarte Ukraińców jest gotowych do poparcia planu pokojowego, który zakłada zamrożenie sytuacji na obecnej linii frontu oraz udzielenie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
  • 75 procent badanych odrzuciło plan, który zakłada wycofanie wojsk ukraińskich z Donbasu, zmniejszenie liczebności armii ukraińskiej i nie zawiera gwarancji bezpieczeństwa.
  • 63 procent Ukraińców zadeklarowało, że jest gotowych cierpieć wojnę tak długo, jak będzie to konieczne.
  • Wyniki badań kijowskiej pracowni socjologicznej Rejtyng (Ranking), opublikowanych na początku lutego, mówią o tym, że większość Ukraińców wierzy w zdolność swojego państwa do odbicia agresji rosyjskiej. Stwierdziło tak 69 procent ankietowanych.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: SERGEY KOZLOV/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiKijówCharków
Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Trafiona piłką mewa reanimowana na boisku. "To było ważniejsze od mistrzostwa"
EUROSPORT
pap_20250114_25L
Wzburzenie na Słowacji. "Podejście strony ukraińskiej jest dla nas niezrozumiałe"
BIZNES
Czy Kościół we właściwy sposób wyjaśnia zaniedbania w sprawach pedofilii? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24
"Nie ma czasu już czekać na tych, którzy opóźniają, mataczą, kombinują"
49 min
pc
Strzelaniny w szkołach i więzienia jak z Trzeciego Świata. O czym opowiadają oscarowe dokumenty
Kultura polityczna
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
Uwaga, znów będzie ślisko. Są ostrzeżenia
METEO
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Miał na koncie mandat za przekroczenie prędkości. Kolejny był dwa razy wyższy
WARSZAWA
Śnieg, roztopy
Gwałtowne wzrosty stanów wody po roztopach. Są alarmy
METEO
Donald Trump
Sekcja 232. Nowy plan Trumpa
BIZNES
imageTitle
Kolizja fatalna w skutkach. Piłkarz Milanu po operacji
EUROSPORT
Parkingi przy przejściu granicznym Koidula
Zamykają na noc przejścia graniczne z Rosją
Świat
Bejrut
USA częściowo ewakuują ambasadę w Bejrucie
Świat
forum-0740943208
10 dni, które trwają cztery lata. Tak wygląda wojna
Anna Kwaśny
Wicepremier Radosław Sikorski uczestniczył w debacie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
Sikorski: Putinowi udała się tylko jedna rzecz
Wyszogród pod Kijowem (30.11.2025)
Rocznica wybuchu wojny w Ukrainie, groźby Trumpa, były brytyjski minister aresztowany
to warto wiedzieć
Wiktor Łukianenko był ostatnim mieszkańcem osiedla Poliske, zmarł 18 lutego 2026 r.
Z roku na rok jest ich coraz mniej. Jak dziś żyje się samosiołom?
Filip Czekała
Śnieg, deszcz ze śniegiem
To będzie dzień z szerokim wachlarzem opadów
METEO
Władze Meksyku rozmieściły na zachodzie kraju dodatkowo 2500 żołnierzy
Po śmierci El Mencho kartele sieją przemoc. Dziesiątki zabitych
Świat
Nick Reiner
Syn Reinerów nie przyznał się do zabicia rodziców
Świat
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
BIZNES
Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu
METEO
Mobilny ogrzewany namiot w Odessie
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy. Polska deklaruje pomoc
Świat
Amerykański pocisk Minuteman III w silosie
Kontrola zbrojeń nuklearnych. Będzie spotkanie mocarstw
BIZNES
imageTitle
Rosjanie i Białorusini coraz milej widziani
EUROSPORT
Kropka nad i
"Pan mówi bzdury". Spięcie o listę zakupów z programu SAFE
KROPKA NAD I
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Prawniczy polexit". Profesor Łętowska o propozycji prezydenta
Donald Trump
Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"
BIZNES
imageTitle
Znakomite wyniki oglądalności Eurosportu i Warner Bros. Discovery podczas igrzysk olimpijskich
EUROSPORT
imageTitle
Piłkarz zawieszony za rasizm. Na tym może się nie skończyć
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu
WARSZAWA
Kobieta potrącona na pasach
Kobieta potrącona na pasach, ratował ją policjant po służbie
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica