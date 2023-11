Miliony ludzi mają już wkrótce pracować cztery dni w tygodniu. Raport

Sztuczna inteligencja może umożliwić skrócenie czasu 28 procentom pracowników, wynika z nowego badania przeprowadzonego na brytyjskim i amerykańskim rynku pracy. Jego autorzy uważają, że wpłynie to pozytywnie na samopoczucie zatrudnionych, a jednocześnie nie będzie się wiązało ze spadkiem produktywności.

Z badania przeprowadzonego przez brytyjski think tank Autonomy, opublikowanego w poniedziałek, wynika, że wprowadzenie sztucznej inteligencji do firm może umożliwić skrócenie tygodnia pracy do czterech dni. Rozwiązanie takie mogłoby stać się rzeczywistością w ciągu najbliższej dekady - stwierdzono.