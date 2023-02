Czołgi Leopard z Polski w Ukrainie. Ołeksij Reznikow: realne wsparcie dla wzmocnienia zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy

Otrzymaliśmy realne wsparcie dla wzmocnienia zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy - napisał w mediach społecznościowych minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Zamieścił zdjęcia przekazanych przez Polskę czołgów Leopard 2 A4. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński wyraził nadzieję, że przekazanie kolejnych czołgów na Ukrainę to kwestia dni, a nie tygodni. Podkreślił, że każdy rodzaj potrzebnej Ukrainie broni ma charakter defensywny, ponieważ służy do obrony zaatakowanego terytorium.

Reznikow: cieszę się, że mogę powitać pierwsze zwierzęta w naszym wojskowo-technicznym zoo

Wiceszef MSZ: przekazanie kolejnych czołgów na Ukrainę to kwestia dni, a nie tygodni

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński został zapytany przez PAP, kiedy koalicja czołgowa będzie w stanie dostarczyć kolejne czołgi do Ukrainy. - Mamy nadzieję, że to będzie bardzo szybko, że jest to kwestia dni, a nie tygodni - odpowiedział.