Pomoc wojskowa i czołgi dla Ukrainy. Szef MON o skali wsparcia i refundacji za przekazany sprzęt

Trzeba utrzymać skalę i szybkość wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Ścisłe ustalenie rekompensat za przekazywany sprzęt będzie zachętą do dalszych donacji - powiedział w Sztokholmie szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu szefów resortów obrony państw Unii Europejskiej. Ministrowie omówili także szkolenie ukraińskich żołnierzy przez unijną misję EUMAM Ukraine (European Union Military Assistance Mission).

- Ustaliliśmy, że skala i szybkość wsparcia militarnego powinny być utrzymane - powiedział szef MON dziennikarzom po spotkaniu. Dodał, że poruszono także "temat naszej solidarności, jeśli chodzi o refundację" za sprzęt przekazywany przez kraje Unii Ukrainie. - To niezwykle ważne, żeby skala tej refundacji była ściśle ustalona, to niewątpliwie zachęca państwa UE do dokonywania donacji na rzecz Ukrainy - powiedział.