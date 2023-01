Prezydent i premier Ukrainy dziękują Polsce za decyzję o przekazaniu kolejnych czołgów. "Tym razem wróg nie ma szans"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się po polsku na Twitterze z podziękowaniami do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra obrony Mariusza Błaszczaka, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Jacka Siewiery oraz do narodu polskiego. "Dziękuję za tak ważne decyzje o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów, spośród których 30 to słynne PT-91 Twardy, a także 14 maszyn Leopard 2. "Jak 160 lat temu (podczas powstania styczniowego - red.) jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans. Razem zwyciężymy!" - napisał.