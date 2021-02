Czeski resort zdrowia prostuje i przeprasza za słowa ministra w sprawie aborcji

Jak informował w grudniu tego roku czeski Respekt, premier Andrej Babisz zgodził się z poglądem, że prawo Unii Europejskiej zezwala na aborcję u obcokrajowców w takim samym zakresie jak u obywatelek Czech, czyli do 12. tygodnia ciąży.

Jednak, jak podaje Respekt, o wyjaśnienia w tej sprawie poprosił minister zdrowia Jan Blatny. Czeski tytuł cytuje fragment listu Blatnego, w którym minister stwierdza, że "aborcja dokonana w sposób inny niż dozwolony w ustawie, jest przestępstwem". Szef resortu zdrowia powołał się na przepisy pochodzące z 1986 roku, które zakazywały dokonywania aborcji u kobiet niemieszkających w Czechosłowacji, za co groziła kara do pięciu lat pozbawienia wolności i nawet do ośmiu w przypadku pacjentów niepełnoletnich.