Świat Czesi deklarują pomoc w śledztwie dotyczącym gróźb zamachu na premiera. "To szaleństwo" Oprac. Filip Czekała |

Dobrzyński o informacji o "możliwym zamachu": mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

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Premier Czech Andrej Babisz i szef MSZ Petr Macinka zaoferowali pomoc w śledztwie dotyczącym gróźb zamachu na polskiego premiera Donalda Tuska. "To szaleństwo. Sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej" - skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy.

"Nasze służby wywiadowcze pozostają w kontakcie z polskimi i stale współpracują. Jeśli strona polska poprosi o wsparcie i pomoc, z pewnością wyjdziemy jej naprzeciw" - powiedział Babisz portalowi gazety "Denik N".

"Zaproponowałem ministrowi Radkowi Sikorskiemu pomoc"

"Cieszę się, że Polacy mają całą sprawę pod kontrolą. Zaproponowałem ministrowi Radkowi Sikorskiemu pomoc, gdyby cokolwiek było potrzebne" - napisał Macinka w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy.

"Można jednak powiedzieć, że w porównaniu z poprzednimi podobnymi groźbami ta jest znacznie poważniejsza" – dodał szef czeskiej dyplomacji.

Zatrzymany podejrzewany

W niedzielę rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała na platformie X, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Po południu szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował we wpisie na X o zatrzymaniu mężczyzny, który groził i planował atak na premiera.