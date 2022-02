"Czerwony guzik" i dwa dobre sygnały. Eksperci o konflikcie Rosja-Ukraina i sytuacji międzynarodowej

Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena Jake Sullivan, odnosząc się w piątek do konfliktu Rosja-Ukraina, przekazał, że rosyjska "inwazja może zacząć się w każdym momencie, także podczas trwających igrzysk olimpijskich".

Świerczyński: Amerykanie po prostu wcisnęli czerwony guzik

Jak ocenił, "Rosjanie trochę na tym korzystają". - To oni są w tym momencie w centrum zainteresowania - dodał. Świerczyński zastanawiał się, co jeszcze Zachód może zaproponować Rosji w rozmowach dyplomatycznych. - Rosja zawiesiła poprzeczkę na tyle wysoko, że jej warunki są niemożliwe do spełnienia dla Zachodu, jeżeli ten chciałby zachować wiarygodność oraz twarz - dodał.