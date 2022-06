Szkoła czasu wojny, album z Czernihowa. "Jesteśmy dziećmi, które nagle stały się dorosłymi"

Zdjęcia na tle zrujnowanych budynków i zniszczonego supermarketu, a wśród pozujących uczniowie ze zniszczonego przez wojnę Czernihowa. Taką sesję zdjęciową zorganizował ukraiński fotograf Stanisław Senik. - To, że pokazali tyle różnych lokalizacji, mówi o tym, jak bardzo zostało zniszczone ich miasto - powiedział.

Fotograf o pomyśle sesji z uczniami z Czernihowa

- Chciałem opowiedzieć światu o tym, co dzieje się w Ukrainie. Przygotowywałem reportaże dla światowych mediów i wtedy narodził się pomysł szkolnej sesji zdjęciowej na gruzach - wyjaśnił w rozmowie z BBC Senik.

Dodał, że nie wszyscy nastolatkowie zgodzili się na udział w sesji, uznając to za niestosowne. Z kolei ci, którzy się zadeklarowali, sami proponowali miejsca do fotografowania. Głównie te najbardziej dotknięte ostrzałem.

- To, że pokazali tyle różnych lokalizacji, mówi o tym, jak bardzo zostało zniszczone ich miasto - podkreślił Senik.

"Wydawało mi się, że stali się silniejsi"

Część zdjęć została wykonana na tle zniszczonego hipermarketu Epicenter. Miejsce to zaproponowała Olga. - Widzę go codziennie z okna mojego mieszkania - wytłumaczyła absolwentka szkoły numer 12. - To miejsce jest częścią naszego życia. Wszyscy tu dorastaliśmy - dodała.