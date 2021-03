"Tuba mocno trzymana w rękach zachodnich służb". Czeczeński specnaz prosi Putina o ochronę przed "atakami"

Funkcjonariusze czeczeńskiego oddziału specjalnego policji imienia Achmata Kadyrowa apelują do prezydenta Rosji Władimira Putina, by zapewnił im ochronę przed "atakami" niezależnej "Nowej Gaziety". Skarżą się na prowadzoną przeciwko nim "prawdziwą wojnę informacyjną".

"Zwracamy się do pana z prośbą o zwrócenie uwagi na nikczemne ataki fałszywego tytułu, jakim jest "Nowaja Gazieta", na naszych bojowników. Jesteśmy gotowi spełnić każdy Pana rozkaz" - zaapelowali do prezydenta Rosji funkcjonariusze czeczeńskiego specnazu w nagraniu, zamieszczonym na Instagramie.

"Międzynarodowi terroryści rozpętali wojnę w naszym regionie. Terroryści w skórze pseudodziennikarzy również próbują nas do tego zmusić. Nie ma między nimi różnicy. Wykonują swoją wspólną brudną robotę mającą na celu upadek naszego państwa. Drogi Włodimirze Włodimirowiczu! Nie jest nam obca otwarta walka z wrogami Rosji. Służymy naszej Ojczyźnie z wielką dumą, nie oszczędzając życia" - brzmi apel.

W nagraniu padają też groźby. "Jesteśmy zmuszani do tego, by któryś z nas wziął na siebie odpowiedzialność za powstrzymanie obelg ze strony całego oddziału".

Spowiedź byłego specnazowca i rozpylona substancja

Po opublikowaniu rozmowy z Giezmachmajewem w pobliżu wejścia do redakcji "Nowej Gaziety" w Moskwie nieznany sprawca rozpylił chemiczną substancję o ostrym zapachu. Na nagraniu, udostępnionym przez ten tytuł, widać człowieka prowadzącego rower. Mężczyzna na krótko zatrzymuje się przed wejściem do redakcji i rozpyla substancję. Później szybko odchodzi.

W środę "Nowaja Gazieta" napisała, że policjanci w Czeczenii zatrzymali trzech krewnych Giezmachmajewa. Zażądali, by wymusili na nim przeprosiny i wyznanie, że to, co powiedział, jest nieprawdą. Policjanci mieli grozić zatrzymanym, że jeśli ich rodak tego nie zrobi w najbliższym czasie, "będzie bardzo źle".