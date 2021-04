"Całkiem niezrozumiałe, szczerze mówiąc". 13-letni syn prezydenta pobity na ringu, ale ogłoszony zwycięzcą

Sekundant rywala rzucił ręcznik na ring

"Jak syn Kadyrowa wygrywa w boksie? Gdy tylko jego przeciwnik w niebieskich spodenkach przeszedł do poważnego ataku, sędzia rozdzielił walczących. I zaczął odliczać nokdaun przeciwnikowi Adama Kadyrowa. A potem sekundant przeciwnika przyznał się do porażki. Wygląda na to, że tylko walczący nie rozumieli, co się dzieje" - skomentował portal lenta.ru, który opublikował na Twitterze nagranie końcówki pojedynku. Na nagraniu widać, że liczony młody bokser trzyma się prosto, wydaje się w dobrej formie, a gestami wyraża zdumienie tym, co się dzieje.