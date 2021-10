Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla prezydenta Czech. "Agata i ja martwimy się o Ciebie"

Prezydenci regionu skierowali do przebywającego od niedzieli w szpitalu czeskiego prezydenta Milosza Zemana życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Zrobiła to również polska para prezydencka. "Agata i ja martwimy się o Ciebie. Oboje życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia i modlimy się o Twoje zdrowie" - napisali Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.