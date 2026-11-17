Świat Zderzenie pociągów w Pradze. Minister o możliwej przyczynie Oprac. Maciej Wacławik |

Czechy. Akcja ratunkowa po zderzeniu się dwóch pociągów w Pradze Źródło wideo: X/PolicieCZ Źródło zdj. gł.: Vit Simanek/CTK/PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zderzenia pociągów doszło we wtorek rano na wiadukcie przed wjazdem na dworzec główny w Pradze. Na nagraniach widać, że jeden ze składów uderzył w drugi znajdujący się na tym samym torze. 46 osób odniosło obrażenia, w tym cztery osoby - ciężkie. Wśród ciężko rannych jest dwóch maszynistów.

- Nie będę wyprzedzał [ustaleń śledczych - red.], czy była to usterka techniczna czy czynnik ludzki, ale obecnie wygląda na to, że jeden pociąg pojechał mimo czerwonego sygnału - powiedział minister transportu Ivan Bednarik, cytowany przez czeską agencję prasową CTK.

Według informacji przekazanych przez ministra centralny system zabezpieczeń aktywował procedurę zatrzymania wszystkich pociągów, mimo to nie udało się zapobiec zderzeniu. Pociągi zderzyły się, gdy już hamowały. - Na szczęście, bo mogło się to skończyć gorzej - dodał minister.

Pociągi pasażerskie zderzyły się na wiadukcie nad ulicą Seifertovą w pobliżu dworca głównego w Pradze Źródło zdjęcia: Vit Simanek/CTK/PAP

Były dyrektor Kolei Czeskich Michal Krapinec zaapelował o niewyciąganie wniosków przedwcześnie. - Poczekajmy na wyniki śledztwa. Bezpieczeństwo pasażerów i pracowników kolei zawsze musi być na pierwszym miejscu - podkreślił. Koleje Czeskie poinformowały, że wypłacą pasażerom obu pociągów odszkodowania za odniesione obrażenia oraz za szkody majątkowe.

Ruch kolejowy w pobliżu dworca został w pełni przywrócony około godziny 13. Szkody spowodowane zderzeniem przekraczają kwotę 16 milionów koron czeskich [ok. 2,9 mln zł - red.] - poinformował we wtorek rzecznik inspekcji kolejowej Jan Kuczera.