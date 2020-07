Zderzenie czołowe pociągów pasażerskich w Czechach. Są ofiary śmiertelne

Dwa pociągi pasażerskie zderzyły się czołowo we wtorek niedaleko miejscowości Pernink w powiecie Karlowe Wary, w pobliżu granicy z Niemcami. W katastrofie kolejowej zginęły co najmniej dwie osoby, wiele zostało rannych. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn wypadku.

Do kolizji dwóch pociągów pasażerskich doszło o godzinie 15:10 na trasie między Perninkiem a miejscowością Nove Hamry, około 10 kilometrów od granicy z Niemcami.

Nie wiadomo, ile osób mogło podróżować w obu pociągach. Jeden z nich jechał z Karlowych Warów do Johanngeorgenstadtu w Niemczech, drugi w przeciwnym kierunku. Początkowo służby ratunkowe informowały o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych, później podano, że do tej pory potwierdzono śmierć dwóch osób. Według doniesień mediów rannych zostało między 20 a 30 osób.