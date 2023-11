Zamordował żonę, zwłoki zapakował do samochodu. Miał wypadek, nie żyje 

W sobotę straż pożarna kraju (województwa - red.) kralowohradeckiego poinformowała o wypadku drogowym, do którego doszło dzień wcześniej między miejscowościami Roudnice i Boharyně, około 60 kilometrów od granicy Czech z Polską. Służby otrzymały zawiadomienie o samochodzie, który zjechał z drogi, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Przybyli na miejsce strażacy ugasili pożar. We wraku odkryli zwłoki dwóch osób. "Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, którzy badają okoliczności zdarzenia" - czytamy we wpisie straży pożarnej.