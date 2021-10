Zakończyły się wybory w Czechach. Zmiana lidera na ostatniej prostej

Prawicowa koalicja SPOLU prowadzi w wyborach do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu. Po przeliczeniu głosów z 99,7 procent komisji wyborczych ma ona 27,72 procent głosów. Ruch Ano premiera Andreja Babisza - który na wcześniejszych etapach liczenia plasował się na czele stawki - uzyskuje poparcie 27,20 procent wyborców. Mimo to Babisz powiedział, że jeśli prezydent kraju go o to poprosi, to jest on gotów przewodniczyć rozmowom na temat kształtu przyszłego rządu. Petr Fiala, lider zwycięskiej koalicji, powiedział, że w ciągu najbliższej doby odbędą się negocjacje z ugrupowaniem, które zajęło trzecie miejsce.