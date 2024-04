Rekordowy wzrost przypadków groźnej choroby w Czechach. Tak źle nie było od 65 lat

Niemal 1,5 tysiąca przypadków zachorowań na krztusiec odnotowano w zeszłym tygodniu w Czechach. To rekordowy wzrost przypadków tej groźnej choroby, nienotowany u naszego południowego sąsiada od 1959 roku. "Tylko ci, którzy są regularnie szczepieni, są chronieni, ponieważ ani choroba, ani szczepionka nie zapewniają długoterminowej ochrony", podkreślają lokalne władze.

Czeski Państwowy Instytut Zdrowia (SZU) poinformował w poniedziałek, że w ciągu ostatniego tygodnia na krztusiec zachorowała w Czechach rekordowa liczba 1494 osób. To dotąd najwyższy tygodniowy wzrost potwierdzonych przypadków tej choroby. Od początku 2024 roku stwierdzono łącznie 7888 zachorowań.

Lokalne media zauważają, że to największa fala zachorowań na krztusiec w Czechach od 65 lat. Jak wynika z Rocznika Statystycznego Ochrony Zdrowia Republiki Czeskiej, więcej zakażeń krztuścem w skali roku po raz ostatni odnotowano w 1959 roku - przekazał w poniedziałek portal Czeskiego Radia, irozhlas.cz.

Krztusiec w Czechach

Najwięcej chorych jest obecnie wśród młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej. Najbardziej zagrożone są małe dzieci, zwłaszcza niemowlęta, które nie są chronione przez szczepienia, a przebieg choroby może być u nich skomplikowany i doprowadzić do śmierci. W bieżącym roku krztusiec został potwierdzony już u 119 dzieci poniżej pierwszego roku życia.

Pomimo dużej liczby przypadków, niewielu zakażonych trafia do szpitali - to według SZU zaledwie około 2 proc. Jak dotąd według oficjalnych danych zmarły trzy osoby chorujące na krztusiec, które miały mieć także inne dolegliwości. Jedna z ofiar to kilkumiesięczne niemowlę, które poza krztuścem miało także zapalenie płuc.