Ambasador Czech wezwany do rosyjskiego MSZ. W Pradze demonstracja i okrzyki "hańba"

Do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został ambasador Czech w Rosji Vitiezslav Pivońka - poinformowała w niedzielę agencja TASS. Tego samego dnia pod rosyjską ambasadą w Pradze odbyły się protesty. Miało to związek z ujawnieniem przez Czechy, że za wysadzeniem składów amunicji w 2014 roku stoją rosyjscy agenci i wydaleniem z tego powodu 18 rosyjskich dyplomatów. Premier Andrej Babisz zamierza ujawnić raport służb w sprawie wybuchu.

Czeskie władze poinformowały w sobotę o wydaleniu z Czech 18 rosyjskich dyplomatów , zidentyfikowanych jako oficerowie służb specjalnych Rosji. Jako powód podano ustalenia, że to oficerowie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU byli zaangażowani w wybuch w składzie amunicji w 2014 roku, w którym zginęły dwie osoby.

Ambasador Czech wezwany do MSZ w Rosji

W niedzielę po południu agencja TASS podała, że ambasador Czech w Rosji Vitiezslav Pivońka został wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wcześniej tego dnia rosyjski resort dyplomacji wydał w sprawie działań Czech oświadczenie, w którym napisał, że Kreml podejmie " działania odwetowe , które zmuszą autorów tej prowokacji do pełnego zrozumienia ich odpowiedzialności za zniszczenie podstaw normalnych więzi między naszymi krajami".

Zarzuty, które stały się powodem tych działań, oceniło jako "gołosłowne i zmyślone preteksty" oraz "absurdalne". Działanie strony czeskiej nazwano "wrogim" i "kontynuacją serii kroków antyrosyjskich, podjętych przez Czechy w ciągu ostatnich lat". "Nie można nie dostrzec w tym również śladu amerykańskiego" - napisał resort dyplomacji. Ocenił też, że celem działań władz czeskich jest przypodobanie się - jak to ujęto - "ich gospodarzom zza oceanu".

Już wcześniej, w sobotę, rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa komentowała, że " Praga wie dobrze, jakie będą skutki takich sztuczek ". Nie podała wówczas żadnych konkretów, co do ewentualnych działań Kremla.

Protest przed ambasadą Rosji w Czechach

Po ujawnieniu informacji, że za wybuchem w składzie amunicji w 2014 r., w którym zginęły dwie osoby, stoją agenci GRU, w niedzielę przed ambasadą Rosji w Pradze zebrało się około 100 osób, by demonstrować. Zgromadzeni wznosili między innymi okrzyki "hańba".

Premier Andrej Babisz chce ujawnienia raportu służb w sprawie wybuchu

Babisz przekazał, że na posiedzenie rządu w poniedziałek został zaproszony szef BIS Michal Koudelka. Ma przesłać wszystkim ministrom materiał, który poznał premier. Babisz powiedział, że zwrócił się do Koudelki o odtajnienie materiału w sprawie wybuchu, który rząd zamierza opublikować.

Według czeskiej służby bezpieczeństwa rosyjskie służby były zaangażowane w wybuch w wojskowym składzie amunicji, do którego doszło w 2014 roku w Vrbieticach w kraju (województwie) zlińskim. W wyniku tej eksplozji zginęły dwie osoby. Premier Czech Andrej Babisz przekazał w sobotę, że Służba Bezpieczeństwa i Informacji (BIS) ma dowody, iż w spowodowanie wybuchu byli zaangażowani oficerowie wywiadu wojskowego GRU. Według mediów wybuch miał uniemożliwić dostawę broni na Ukrainę lub do formacji walczących z reżymem el-Asada w Syrii. W doprowadzenie do eksplozji byli najprawdopodobniej zaangażowani ci sami ludzie, którzy następnie usiłowali otruć rezydującego w Wielkiej Brytanii byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę.