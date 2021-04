Czechy o podejrzeniach związanych z rosyjskimi agentami. Wsparcie z Zachodu, Kreml zapowiada odwet

Czeskie władze poinformowały w sobotę o wydaleniu z Czech 18 rosyjskich dyplomatów , zidentyfikowanych jako oficerowie służb specjalnych Rosji. Jako powód podano ustalenia, że to oficerowie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU byli zaangażowani w wybuch w składzie amunicji w 2014 roku.

Czechy zawiadamiają sojuszników w NATO i UE

W niedzielę natomiast wicepremier, szef MSW Jan Hamaczek, pełniący zarazem obowiązki ministra spraw zagranicznych, polecił czeskim przedstawicielom dyplomatycznym przy Unii Europejskiej i przy NATO, by bezzwłocznie poinformowali sojuszników i partnerów Czech o podejrzeniach.

Rosja: podejmiemy działania odwetowe

"Podejmiemy działania odwetowe, które zmuszą autorów tej prowokacji do pełnego zrozumienia ich odpowiedzialności za zniszczenie podstaw normalnych więzi między naszymi krajami" - podał resort.

Już wcześniej, w sobotę, rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa komentowała, że "Praga wie dobrze, jakie będą skutki takich sztuczek". Nie podała żadnych konkretów, co do ewentualnych działań Kremla.

USA i Wielka Brytania solidaryzują się z Czechami

We wpisie załączył link do oświadczenia z rozwiniętym komentarzem. Napisał w nim między innymi, że "Rosja musi powstrzymać się od tych działań, które naruszają najbardziej podstawowe normy międzynarodowe". Nawiązał też do sprawy ataku bronią chemiczną w 2018 roku w brytyjskim Salisbury na byłego rosyjskiego agenta wywiadu Siergieja Skripala oraz towarzyszącą mu córkę Julię. Wielka Brytania stoi na stanowisku, że za atak odpowiada Rosja.